Milan, blitz di Fassone e Mirabelli a Roma: affondo per Biglia e Keita

Conquistata la matematica qualificazione ai preliminari di Europa League, il Milan si muove con forza sul mercato. Secondo quanto riferisce il nostro Carlo Pellegatti, Fassone e Mirabelli, rispettivamente ad e ds rossoneri, sono stati protagonsiti di un blitz a Roma. I due dirigenti hanno incontrato il presidente della Lazio Claudio Lotito. L 'obiettivo del club di via Aldo Rossi non è solo Keita, seguito dalla Juventus, e da tempo nel mirino del Milan, ma anche Lucas Biglia.



L'argentino è considerato infatti la figura ideale per il centrocampo di Montella che vedrebbe così la mediana rinforzata da un regista di grande personalità: Biglia andrebbe ad affiancare nella rosa Montolivo visti i numerosi impegni che attendono il Diavolo nella prossima stagione. Continua dunque la ricerca di rinforzi dopo la chiusura degli affari Musacchio (già a Milano per le visite mediche), Ricardo Rodriguez e Kessie (l'affondo finale per il centrocampista dell'Atalanta tra lunedì e martedì).

In serata il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto a YouPremium e, a proposito di Keita e Biglia, ha dichiarato: "La volontà della società è quella di trattenere tutti i giocatori migliori, stiamo parlando con loro per prolungare i rispettivi contratti ma i matrimoni, come sapete, si fanno in due..."