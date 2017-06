Milan-Biglia, la Lazio apre alla cessione

Il Milan prova a piazzare un altro colpo rapidamente: si è riaperto, infatti, il dialogo con la Lazio per l'acquisto di Lucas Biglia, regista argentino di 31 anni che ha giocato nelle ultime quattro stagioni in biancoceleste. La richiesta alta di Claudio Lotito, che aveva fissato il prezzo del giocatore a 25 milioni, aveva indotto i rossoneri a cambiare strada e valutare alternative, come il prestito di Krychowiak dal Psg. Nelle ultime ore, però, trapela la disponibilità della Lazio a trattare col Milan: ecco perché Biglia, impegnato con la nazionale argentina in Australia, potrebbe atterrare direttamente a Milano nelle prossime ore, ipotizzando un'accelerata nell'affare tra i club.