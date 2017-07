Milan-Biglia, incontro con l'agente. Ma la Lazio fissa le visite mediche

Il rischio muro contro muro tra la Lazio e Lucas Biglia resta sempre molto alto: il club, infatti, ha fissato le visite mediche del giocatore programmandole per mercoledì mattina alla clinica Paideia. C'è la possibilità, dunque, che Lotito imponga all'argentino, legato ai biancocelesti fino al 2018, di partire per il ritiro di Auronzo di Cadore.



Nel frattempo, però, il Milan porta avanti la trattativa con il giocatore che ha espresso la volontà al proprio club di chiudere: l'agente Montepaone si è recato in sede poco dopo l'ora di pranzo per discutere della possibilità del trasferimento: al regista è stato proposto un contratto biennale con opzione per il terzo. Montella considera Biglia un acquisto chiave per il proprio gioco basato sul possesso palla: resta da capire se la società intende pagare a Lotito i 20 milioni che chiede.