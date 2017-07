Milan, Biglia ha firmato: "Maglia 21 per Pirlo"

Mini-presentazione social anche per Lucas Biglia, il nuovo regista del Milan: nella diretta Facebook al fianco di Fassone e Mirabelli, l'ex Lazio ha pronunciato le prime parole ufficiali da giocatore rossonero. "Sono felice di essere qui, volevo a tutti i costi far parte di questo progetto. Sono contento e ho tanto voglia di cominciare subito".



Poi Biglia ha ufficializzato il suo numero di maglia: "Ho scelto il 21, è uno sogno portare il numero di un grandissimo campione" riferendosi ad Andrea Pirlo. Infine, piccolo siparietto con il ds milanista che lo ha imbeccato: "Forza...?" e Biglia ha risposto "...Milan!" senza incertezze. Un modo simpatico per esorcizzare quel "forza Lazio" pronunciato dall'argentino il giorno dell'arrivo a Milanello.



Fassone ha inoltre comunicato che né il regista né Bonucci saranno a disposizione di Montella nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League contro l'Universitatea Craiova: "Consegnata ieri la lista UEFA e non ci sono Bonucci e Biglia per problemi tecnici, di tempi, che verranno risolti al rientro in Italia".