Milan, Berardi dice no: preferirebbe la Roma

È dal 2013, quando fu inserito nell'affare Marrone e la Juventus ne ottenne la compartecipazione, che si parla di un possibile addio di Domenico Berardi dal Sassuolo. Le storie del calciomercato, però, hanno raccontato altro e l'attaccante classe 1994 è di fatto una delle bandiere neroverdi, ancor di più dopo la partenza di Politano destinazione Inter.



Berardi, tra mai confermati rifiuti alla Juve in nome di una fede nerazzurra e volontà di crescere al Sassuolo, non ha mai lasciato l'Emilia ma anche quest'anno è protagonista delle trattative nonostante la scorsa stagione non sia stata tra le sue migliori. La notizia di un possibile interesse del Milan ha trovato il muro dell'ad neroverde Carnevali: "Credo sia difficile perché legato a Locatelli: se ci saranno le giuste condizioni economiche lo accontenteremo, se no saremo felici di continuare assieme" ma, secondo il Corriere dello Sport, anche del giocatore.



Il quotidiano romano infatti spiega come Berardi vuole solo la Roma per un motivo ben preciso: riunirsi con Eusebio Di Francesco, allenatore che lo ha gestito al meglio nelle stagioni al Sassuolo. Tra l'altro l'esterno è anche l'unica vera richiesta fatta dal tecnico giallorosso al ds Monchi che cercherà di accontentarlo.