Milan, Belotti piano B: Torino ha dei dubbi

Il colpo di testa è la specialità di Andrea Belotti che nell'ultimo campionato ha segnato 11 volte in quel modo. Al Torino sperano che il prossimo colpo di testa del Gallo non sia di mercato. Piace al Milan di Montella, che però lo considera un piano B rispetto alla prima scelta Aubameyang (mentre si raffredda la pista Kalinic): da Paletta a Niang sarebbero tanti i giocatori da poter inserire come contropartite. Per Belotti, milanista nel cuore, c'è anche il Chelsea di Conte, che stando a Urbano Cairo non ha ancora fatto alcun passo ufficiale, ma non significa che tutto sia finito.



Fondamentale sarà la volontà del giocatore e su questo argomento il presidente granata non è categorico. "Voglio cercare di capire se lui è contento, tanto quanto lo siamo noi", ha detto Cairo. Dunque. Belotti è del Toro, su di lui c'è anche il progetto di farne il capitano granata, ma non è detta l'ultima parola.



Antonio Conte, sfumato Lukaku, vuole che il Gallo canti a Londra ma per Abramovich, attirato da nomi mediaticamente più altisonanti, i 26 gol dello scorso campionato e la maglia azzurra non bastano per fare di Belotti un giocatore da 100 milioni, cifra indicata nella clausola rescissoria per l'estero.



"L'importante è parlarsi e condividere...", ha detto Cairo. Insomma, non è da escludere che davanti a una buona offerta e a alla eventuale voglia di Belotti di raccoglierla ci si sieda per parlarne, e che quei 100 milioni di clausola restino solo sulla carta. Perchè tutto dipende da ciò che Belotti ha in testa, gol a parte, ovviamente....