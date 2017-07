Milan, Belotti in pole per l'attacco

Andrea Belotti è in pole position per diventare il nuovo attaccante del Milan. Fassone e Mirabelli continuano a sfogliare la margherita delle punte per fare un altro regalo a Montella: come riportato dal nostro Claudio Raimondi, ad oggi il Gallo ha il 60% di probabilità di diventare rossonero, seguito da Kalinic al 30% mentre l'accoppiata Morata-Aubameyang rimane al 10%.



Sembra tutto fermo tra Torino e Milan ma basterebbe una fiammata per sbloccare tutto. Il Milan ha offerto 40 milioni di euro più i cartellini di Niang e Paletta - graditi da Mihajlovic - ma i granata vorrebbero dieci milioni in più per arrivare a quota 50 per la parte cash. Nelle prossime ore potrebbe esserci un contatto tra Cairo e Belotti, il giocatore potrebbe manifestare la voglia di raggiungere l'amico Bonucci a Milano.



Kalinic rimane praticabile, anche se la Fiorentina chiede 35 milioni contro i 20 proposti dai rossoneri, più distanti Morata ed Aubameyang (tolto dal mercato, almeno secondo il ds del Borussia Dortmund). Lo spagnolo rimane nel limbo: saltata la trattativa con il Manchester United, che ha preso Lukaku, aspetta indicazioni dal Real Madrid. Molto dipende anche da Neymar: se il brasiliano andasse al Psg, il Barç risponderebbe con un grande colpo (Dybala?) e a quel punto, per esigenze mediatiche, anche Florentino Perez staccherebbe l'assegnone, probabilmente per Mbappé. Ed ecco che Morata troverebbe l'uscio di Madrid aperto: ma senza questo gioco a incastri, l'ex Juve potrebbe rimanere alla corte di Zidane.