Milan, Bacca torna sul mercato? L'agente: "Con una grande offerta..."

Dopo un'estate con le valigie sempre pronte, l'inizio di campionato di Carlos Bacca in maglia rossonera sembrava preludere a un lungo futuro al Milan per il colombiano, ma le difficoltà a trovare il feeling giusto con Montella e qualche gara senza segnare hanno riacceso le sirene del mercato e l'agente del colombiano soffia sul fuoco, spiegando al quotidiano El Heraldo che di fronte ad una grande offerta l’attaccante potrebbe anche partire.

Nell'intervista al giornale colombiano il procuratore del centravanti rossonero, Sergio Barila, ha detto: “Carlos è uno dei migliori nel suo ruolo, segna sempre e in ogni luogo abbia giocato, prima in Colombia, poi in Belgio ed in Spagna, ora in Italia. Mi chiamano in tanti per lui, è davvero molto ambito. Quest’estate avevano offerto per lui ben 30 milioni, ma ora sarà ancora più difficile strapparlo al Milan: il ragazzo sta bene in rossonero e il club non vuole cederlo. Per questo ci vorrebbe una cifra ancora più alta. Bacca piace a tutte le grandi squadre europee e sta bene a Milano. Ma se arrivasse un’offerta irrinunciabile per lui e per il Milan, tutto potrebbe cambiare...”.