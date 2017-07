Milan, avanti tutta su Kalinic: si chiude entro il weekend

Nikola Kalinic ha lasciato il ritiro della Fiorentina a Moena, dov'è arrivato ieri sera dopo quasi una settimana di permesso concessogli dalla società per "motivi familiari". "Ringrazio la Fiorentina per il sostegno e la disponibilità, è un momento difficile, devo tornare in patria per definire quanto è accaduto alla mia famiglia", ha spiegato l'attaccante croato ai canali ufficiali del club viola.

La moglie del giocatore, nella abitazione di Spalato, ha subito un furto mentre la stessa donna si trovava in casa. Kalinic domani è stato convocato di nuovo dalla polizia che sta indagando sull'episodio. Lo stesso attaccante, sempre ai canali ufficiali viola, ha parlato del futuro, dato che qualche giorno fa era uscito allo scoperto annunciando di voler andare al Milan ritenendo conclusa l'esperienza con la Fiorentina nonostante un contratto in scadenza nel 2019. "Ho detto quello che penso, ma sono pronto a mettermi a disposizione dell'allenatore e della squadra appena rientrerò - ha detto Kalinic - Con la società prenderemo una decisione, quella che sarà migliore per me e per la stessa Fiorentina".

Una decisione che l'attaccante spera lo porti a Milano, dove intanto da questa mattina è presente il suo procuratore, Fali Ramadani che ha incontrato il dg della Fiorentina Corvino. Le parti già ieri si erano avvicinate dopo l'apertura dei toscani alla cessione: 25 più bonus le richieste viola, 22 l'offerta rossonera. Le prossime giornate saranno molto calde: dopo le parole di Cairo su Belotti, il Milan proverà a chiudere per regalare a Montella la punta in tempo utile per l'andata del terzo turno preliminare di Europa League contro il Craiova in programma giovedì 27 luglio. Entro il fine settimana dovrebbe dunque essere trovato l'accordo tra le due società.