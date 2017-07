Milan-Aubameyang, si può fare! E anche Biglia si avvicina

Sedotto e abbandonato. Potrebbe essere questa la storia dell'estate di Nikola Kalinic che è venuto persino allo scoperto dichiarando la propria volontà di arrivare al Milan. I rossoneri, però, stanno valutando l'idea di cambiare obiettivo: dalla Germania - come raccontato dal nostro Claudio Raimondi nel corso di Edicola Premium - arrivano infatti sensazioni positive di un dialogo fluido con il padre di Pierre-Emerick Aubameyang.



Mirabelli non ha nascosto che dal mercato tedesco potrebbero arrivare altri giocatori, Fassone ha rivelato che il budget è ancora consistente e che la società doveva semplicemente capire come spenderlo, se per uno, due o tre giocatori. Così il colpo dell'estate è vicino: il Milan pagherebbe 70-80 milioni al Borussia Dortmund per il giocatore che è cresciuto nel proprio vivaio, strappandolo alla concorrenza del Tianjin Quanjian di Cannavaro. Qui ovviamente subentra la volontà di Aubameyang: il Milan non può soddisfare la richiesta di 14 milioni all'anno come ingaggio, può arrivare al massimo a 7,5, portandolo ai livelli di Higuain e Dybala, i più pagati in Serie A. Il Milan, tra l'altro, sul proprio profilo Twitter ha rilanciato la "caccia aperta a Aubameyang" di cui si parlava sui quotidiani sportivi italiani.



Ancora viva anche la pista che porta a Lucas Biglia: l'argentino non si è presentato alle visite mediche e ha chiesto 48 ore di permesso in più alla Lazio, sperando di arrivare al Milan l'11 luglio, quando rientreranno anche gli altri nazionali rossoneri. È il segnale, dunque, che aspetta la fine della trattativa tra i biancocelesti e il Milan con i rossoneri che hanno alzato l'offerta per il giocatore a 15 milioni, bonus compresi, forse non troppo distante dai 20 richiesti da Lotito.

"Aubameyang, caccia aperta". Nell'Edicola Rossonera di oggi "sta nascendo uno squadrone pazzesco": leggi https://t.co/wy45RjiEZh — AC Milan (@acmilan) 8 luglio 2017