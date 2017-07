Milan, Aubameyang mette un like. E Kalinic è in arrivo

Il Borussia Dortmund aveva spento ogni entusiasmo, poi basta un like su Instagram a riaccenderli: Pierre-Emerick Aubameyang ha visto una maglia del Milan con il proprio nome ed è evidentemente gli è piaciuta così tanto da non poter fare a meno di farlo sapere a chi l'aveva postata e, di conseguenza, a tutto il mondo. Forse è solo il ricordo dell'anno trascorso in rossonero da giovane, o magari è voglia di far parte di un progetto nuovo: solo pochi giorni fa Aubameyang ha segnato due gol al Milan nell'International Champions Cup e proprio in quell'occasione la dirigenza tedesca aveva fatto sapere a tutti che il giocatore non si muoverà.



Ma nel folle mercato di quest'estate nulla è scontato. Prendete Nikola Kalinic: il suo arrivo sembrava fatto tanto da indurlo a venire allo scoperto e "litigare" con la Fiorentina, poi sembrava accantonato, adesso è di nuovo molto "quotato". Il croato a è un passo dal Milan che ha trovato l'accordo con i viola per 25 milioni più 5 di bonus: potrebbe arrivare già questa settimana o magari dopo il terzo turno preliminare di Europa League. Perché i rossoneri non hanno dimenticato né Aubameyang, né Belotti: il Gallo ha segnato col Toro in amichevole riprendendo confidenza con i rigori e Cairo non lo molla. Ma se arriva l'extrabudget...