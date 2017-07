Milan-Aubameyang, irrompe il Chelsea: 70 milioni al Dortmund

Chi c'è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte? Dall'Inghilterra arrivano informazioni contrastanti: quando il Chelsea sembrava a un passo da Romelu Lukaku, a Londra scrivevano di un Conte furioso perché preferiva Belotti, quando poi Lukaku ha firmato per il Manchester United, Conte era di nuovo furioso per il mancato affare.



Adesso, più che altro, il tecnico italiano ha fretta e - stando a quanto scrive Marca, oltre che alcuni quotidiani d'Oltremanica - al momento il suo obiettivo numero uno sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang. Il Chelsea pagherebbe 70 milioni al Borussia Dortmund provando così a superare il Tianjin Quanjian e il Milan.



Per i rossoneri un altro ostacolo duro da superare: chiaro che se il gabonese dovesse far prevalere l'aspetto economico sceglierebbe la Cina (ma entro cinque giorni, perché poi il mercato chiude), se a farsi avanti concretamente fosse il Chelsea, per Fassone e Mirabelli sarebbe davvero quasi impossibile provare a portarlo in Italia, a un ingaggio inferiore e senza la Champions.