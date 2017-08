Milan, Aubameyang chiude: "Dortmund è casa mia"

Fassone e Mirabelli hanno detto che non prenderanno decisioni sul nuovo attaccante del Milan prima di ferragosto ma dalla Germania sembra che uno degli obiettivi più prestigiosi si tolga autonomamente dal casting: "Nessuno dei club che mi ha cercato poteva accontentare il Borussia Dortmund quindi rimango qui. E lo faccio molto felicemente, questa è casa mia". Firmato, Pierre-Emerick Aubameyang.



L'attaccante del Gabon spiega la sua situazione: "Non posso sapere cosa riserva il futuro - le parole a Welt am Sonntag - prima delle vacanze ho parlato con il club e ho detto loro quello che pensavo e che un giorno avrei desiderato provare qualcosa di diverso. Ma erano solo discussioni e nessuno dei club che mi voleva poteva realizzare il trasferimento".



Le vie del mercato sono comunque infinite. Se il Borussia ha detto "per Aubameyang non bastano 100 milioni di euro", il fratello ha lasciato una porticina aperta: "Non sappiamo se tornerà al Milan, non dipende da noi".



Nell'intervista Aubameyang ha spiegato come mai non ha scelto la Cina: "Quando ti vengono offerti così tanti soldi è normale pensarci ma ho visto cos'è successo, per esempio, con Modeste: tanti tira e molla per averlo, io invece penso che bisogna essere decisi e ho declinato. Tanti giocatori rifiutano dicendo che sono ancora indietro a livello calcistico ma andrebbe valutata ogni possibilità".