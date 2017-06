Milan: attesa per Donnarumma, nessuna offerta per Suso

Nonostante il tris Musacchio-Kessié-Ricardo Rodriguez, il mercato del Milan rimane molto attivo. Nessuna novità dal fronte Donnarumma (che Raiola ha offerto al Real, gli spagnoli non interessati): la società attende la risposta del portiere sulla proposta del prolungamento di contratto, intanto Montella avrebbe fatto sapere informalmente che non giudicherebbe possibile schierare un portiere in scadenza ritenendolo psicologicamente non tranquillo.



Su Conti incontro positivo con l'entourage del giocatore ma non sarà facile trattare con l'Atalanta, che ha già incassato i soldi di Kessié e non ha intenzione di vendere tutti i gioielli. Più intricata la questione Biglia-Keita: l'argentino è già d'accordo con i rossoneri che però non hanno intenzione di spendere 25 milioni di euro per un 31enne in scadenza di contratto, a maggior ragione se non servisse ad arrivare anche al senegalese (già in parola con la Juventus).



Per Suso non sono arrivate offerte, è ritenuto un giocatore molto importante per il Milan e, se mai arriveranno richieste, le esamineranno senza ansia. Infine, il capitolo top player: Montella avrà un grande nome, uno della caratura di Diego Costa, Belotti, Morata, Aubameyang o Kalinic ma a costi logici. Non verranno considerate richieste monstre (per esempio gli 80-90 milioni voluti dal Real per lo spagnolo ex Juve).