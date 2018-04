Milan, assalto a Belotti: operazione da 70-75 milioni

Una cosa è certa. Il Milan che verrà ripartirà da un grande bomber che con molto probabilità sarà Belotti. È la richiesta specifica di Gennaro Gattuso ribadita ancora una volta in società e per questo il club rossonero, indipendendentemente da un cambio nella direzione sportiva, punterà fortemente sul Gallo. Cairo continua a chiedere quei 100 milioni di euro che rappresentano la clausola per l'estero.



La stima dei rossoneri è più o meno della metà del valore, attorno ai 50-60 milioni di euro facendo leva su una stagione non troppo esaltante per il centravanti torinista. Possibile che l'accordo venga trovato attorno ai 70-75 milioni ma non tutti cash. Il piano per Belotti prevede infatti una serie di contropartite tecniche potenzialmente gradite a Cairo e a Mazzarri, come Cutrone che con l'arrivo appunto del Gallo sarebbe chiuso o partirebbe dalla panchina nelle nuove gerarchie rossonere. Il Torino vorrebbe investire sul giovane attaccante che invece il Milan al momento vorrebbe dare solo in prestito per favorirne ulteriormente la crescita dopo la stagione tutto sommato positiva.



Oltre a Cutrone nel mega affare Belotti potrebbero entrare Gabriel, ora in prestito a Empoli (sopratuttto se dovesse lasciare Torino Sirigu), Locatelli e uno tra Zapata o Musacchio che non rientrano più nel progetto tecnico di Gattuso. Tre quattro contropartite tecniche più 30-35 milioni di euro sono la proposta iniziale. L'accordo sembra lontano, ma per la giusta accelerata molto dipenderà pure dalla volontà di Belotti.