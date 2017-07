Milan, Antonio Donnarumma sorpassa Storari: "Può fare il dodicesimo"

Antonio Donnarumma è di poche parole, del resto come Gigio. Così la vera novità del giorno, in casa Milan, arriva dalle dichiarazioni di Massimiliano Mirabelli, per quanto spetti a Montella, com'è ovvio, prendere le decisioni: "Fin dal primo giorno abbiamo lavorato per il rinnovo di Gigio Donnarumma e fin dall’inizio ho avuto l’idea di portare qui anche Antonio - ha detto il d.s. rossonero -. Io l’ho voluto fortemente, è sicuramente bello avere due portieri che sono anche fratelli, ma la mia prima valutazione è stata senza dubbio tecnica. Antonio può fare il 12esimo del Milan e giocare quando verrà chiamato in causa".



Una "promozione" in diretta tv: sembrava che Antonio venisse a fare il terzo portiere, dietro Gigio e Storari, invece potrebbe essere proprio lui a sostituire eventualmente il fratello più piccolo e più famoso nel caso in cui ce ne fosse bisogno: "Montella mi ha supportato in questa decisione - ha continuato Mirabelli -. Antonio ha avuto un ruolo importante in questa vicenda".



La vicenda, ovviamente, è il rinnovo di Gigio: "Ringrazio Fassone e Mirabelli per le belle parole - ha detto lui - . Sono contento di essere qui, è una cosa bellissima tornare a Milanello. Sarà bello rivedere certe persone ed essere in camera con mio fratello durante i ritiri. Farò di tutto per meritarmi questo posto". Antonio è cresciuto nel settore giovanile del Milan, l'anno scorso ha giocato all'Asteras Tripolis, in Grecia, e se gli capiterà dovrà mettersi in mostra. Perché Fassone l'ha ammesso: "Lo confesso: l'ho visto poche volte in porta..."