Milan-Antonio Donnarumma: offerta ufficiale all'Asteras

Il Milan non ha diramato ancora nessun comunicato ufficiale su Gigio Donnarumma, né Fassone o Mirabelli nelle conferenze tenute dopo l'ultimo colloquio con Mino Raiola hanno confermato l'esito positivo di quell'incontro. Così, a mettere di fatto fine alla telenovela ci ha pensato l'Asteras Tripolis, il club greco coinvolto in qualche modo nella vicenda. Già, è dall'estero che arriva l'indizio, o meglio, la prova, che la pace è stata firmata, insieme al rinnovo: l'Asteras ha annunciato che ha ricevuto dal Milan la proposta ufficiale per Antonio Donnarumma, già a Milano per le visite mediche. La deduzione è ovvia: se c'è il fratello di Gigio, significa che la trattativa è andata a buon fine.



Antonio Donnarumma sarà il secondo portiere del Milan in questa stagione e riceverà un ingaggio da un milione di euro a stagione: Mino Raiola ha fatto in modo che rientrasse anche lui nella trattativa per il rinnovo di Gigio che invece firmerà fino al 2021 per 6 milioni all'anno. Questione di ore e anche il Milan renderà tutto ufficiale.