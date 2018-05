Milan, André Silva piace al Wolverhampton

Ci aveva già pensato a gennaio, ci penserà di nuovo quest'estate. Il Wolverhampton ha messo da tempo gli occhi su André Silva e la promozione in Premier League non potrà far altro che aumentare la "fame" dei Lupi per il centravanti del Milan. Secondo i media inglesi, durante il mercato invernale i Wolves avrebbero offerto addirittura 40 milioni per il giocatore che fino a quel momento era ancora a secco in Serie A.



I gol segnati contro Genoa e Chievo non sono serviti a sbloccare definitivamente André Silva, tornato ai margini del progetto: Gattuso lo utilizza col contagocce e il portoghese potrebbe maturare l'idea di cambiare subito aria. Al Milan è arrivato per 38 milioni, la volontà di Mirabelli e Fassone è di non fare minusvalenza: i Wolves sono un club nell'orbita di Jorge Mendes, l'agente di André Silva. Ecco perché la trattativa è tutt'altro che impossibile da portare a termine.