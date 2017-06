Milan, André Silva ha firmato: "Voglio vincere lo scudetto"

André Silva è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante portoghese classe 1995 ha svolto le visite mediche alla alla clinica La Madonnina e i test a Milanello prima di firmare in sede, in diretta sul profilo Facebook dei rossoneri, il contratto che lo lega al club di via Aldo Rossi. "Gli occhi del ragazzo dimostrano il piacere di vestire questa maglia. Avevamo promesso almeno due terzi della rosa pronta prima dell'inizio del raduno e così è stato" ha affermato l'ad Fassone nel presentare il giocatore ai tifosi.



Dopo la firma André Silva ha voluto salutare brevemente i suoi nuovi supporter: "Sono molto contento di essere qui, in questo grande club. Cercherò di dare il massimo per rispettare la grandezza e la storia di questo club". Quindi a prendere la parola è stato il ds Mirabelli: "Siamo molto contenti di questo arrivo. Ora prenderemo una breve sosta per pensare con calma alle prossime mosse".



"VOGLIO LO SCUDETTO"

Ai microfoni di Milan Tv André Silva ha dimostrato subito essere un ragazzo molto ambizioso: "A livello di squadra voglio il campionato, vincendo più partite possibili. Ho già visto il centro sportivo che mi ha sorpreso molto e spero che tutto vada per il meglio. Milanello mi ha sorpreso molto positivamente, non vedo l'ora di iniziare"

LE PAROLE DI ANDRE' SILVA ALL'USCITA DALLA CLINICA 'LA MADONNINA'

Uscendo dalla clinica il giocatore aveva rilasciato queste dichiarazioni: "Sono rimasto piacevolmente colpito e sorpreso da questa opportunità. Sono molto contento di essere qui al Milan, essere qui è un vero sogno. Essere qui è un punto d'arrivo. Io l'erede di Cristiano Ronaldo? Calma, ho tanto da lavorare prima di fare certi pensieri". Ronaldo infatti si sarebbe congratulato con il Milan per l'acquisto e detto: "Prendete un grande giocatore".

Domenica sera con una mossa a sorpresa Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli avevano incontrato a Milanello il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, trovando l'accordo: contratto di 5 anni e 3,5 milioni a stagione più bonus a salire per il talento classe 1995 (che nel Porto giocava con la n.10). Il Porto aveva inserito una clausola da 60 milioni nel suo contratto, ma il Milan è riuscito a strappare un considerevole sconto ai portoghesi, che sono sottoposti a sanzioni dalla UEFA per non aver rispettato i paletti del Fair Play Finanziario: la trattativa si è chiusa a 40 milioni di euro bonus compresi.

Il Porto aveva cercato di mantenere il 20% dei diritti economici sul calciatore, per ottenere pari percentuale in caso di futura rivendita, ma la posizione di debolezza del club lusitano ha fatto il gioco del Milan nel respingere la richiesta.

