Milan, anche il fratello per convincere Donnarumma

Progetto da top club, maxi-ingaggio, la fascia di capitano, la clausola pro-Raiola e ora la "mossa Digao". Il Milan starebbe pensando a più soluzioni per convincere Gianluigi Donnarumma - e il suo agente - a prolungare il contratto in scadenza 2018. Le posizioni sono ormai note, la nuova dirigenza rossonera vorrebbe chiudere la pratica il prima possibile, il giocatore è innamorato dei colori rossoneri ma Mino Raiola vuol prima capire che Milan sarà nel futuro prima di dire sì.



Ecco perché Fassone e Mirabelli, oltre a un ingaggio da 3,2 milioni di euro a stagione, la fascia di capitano e, magari, l'influenza di Alfredo Magni (il preparatore dei portieri del Milan, molto ascoltato dai genitori di Gigio), stanno anche pensando a riportare in rossonero Antonio Donnarumma, il fratello di Gianluigi, ora in Grecia all'Asteras Tripolis ma cresciuto proprio a Milanello.



Antonio, come riporta il Corriere della Sera, potrebbe quindi tornare per fare da secondo al fratello: un sogno di famiglia (sulla scia di come accadde per il tesseramento di Digao, fratello di Kakà, una presenza nel Milan) che, chissà, potrebbe essere decisivo per la permanenza dell'erede di Buffon a Milanello.