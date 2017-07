Milan, affondo finale per Belotti: 60 milioni più Paletta e Niang

Il Milan si prepara a sferrare l'assalto finale ad Andrea Belotti. L'attaccante nella giornata di giovedì vedrà il presidente del Torino Urbano Cairo e gli comunicherà la volontà di vestire la maglia rossonera. Dal canto suo il club di via Aldo Rossi è pronto ad alzare ulteriormente l'offerta da recapitare al numero 1 granata: ovvero 60 milioni di euro più di cartellini di Paletta e Niang. La sensazione è che il Diavolo stia davvero provando a chiudere anche perché le altre piste o sono sfumate (Morata è stato acquistato dal Chelsea) o sono maggiormente complicate.



Kalinic rimane praticabile, anche se la Fiorentina chiede 35 milioni contro i 20 proposti dai rossoneri, più distante Aubameyang. Il francese naturalizzato gabonese è stato tolto dal mercato, almeno secondo il ds del Borussia Dortmund, e l'ad del club tedesco ha tuonato: "Non è possibile che gli altri direttori sportivi arrivino e dicano 'Voglio quello o quell’altro giocatore'. Questo è successo con il Milan e non è stato rispettoso da parte loro. Ora abbiamo lanciato un messaggio chiaro: Aubameyang sta bene con noi e noi con lui. È chiaro comunque che lui abbia cercato di provare un’esperienza diversa".