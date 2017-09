Milan, adesso si vende: Niang tra Torino e Lazio

Dopo la faraonica campagna acquisti da 11 colpi portata avanti in estate, ora il per il Milan è tempo di cessioni, ma il tempo stringe. I rossoneri hanno almeno quattro esuberi in rosa e soltanto tre giorni (scarsi) per concludere le trattative.

Partiamo dalla difesa - Il primo nome è quello di Gabriel Paletta, molto vicino alla Lazio. C'è ancora mezzo milione di distanza tra rossoneri e biancocelesti per il passaggio del centrale al club di Lotito, ma filtra ottimismo: per il giocatore sarebbe pronto un biennale a 1,2 milioni a stagione.

Il secondo nome in uscita è quello di Gustavo Gomez, ma qui la trattativa con il Fenerbahce è molto più in salita: il club turco aveva trovato l’accordo con il Milan sulla base di 5 milioni di euro per il prestito più altri 5 per il riscatto, ma la trattativa ha subito una brusca frenata a causa del mancato accordo col giocatore sull’ingaggio. Ad annunciarlo è stato l’agente del paraguaiano, Augusto Paraja: “Il Fenerbahçe ha cambiato le carte in tavola rispetto al pagamento dello stipendio di Gustavo. Cambiando le condizioni economiche, è cambiata la nostra volontà. Oggi Gustavo Gómez è e resta un giocatore del Milan”.

Un nome in uscita anche a centrocampo. Si tratta del Principito Sosa, per cui il Trabzonspor, club a cui il Milan quest’anno ha già ceduto Kucka, avrebbe pronta un’offerta di 4-5 milioni per la società rossonera ed un triennale da 4,5 milioni l’anno per il calciatore, pagato 7,5 milioni dai rossoneri un anno fa ma in campo solo 19 volte tra Serie A e Coppa Italia nella passata stagione. Trattativa ben avviata? Non proprio, perchè Favio Bilardo, agente del 32enne argentino, ha fatto sapere di non avere ricevuto alcuna proposta ufficiale al momento. Questione di ore e, presumibilmente, si capirà se Sosa (ri)prenderà la strada della Süper Lig turca oppure se rispetterà il suo contratto coi rossoneri.

Infine l'attacco, e qui c'è un colpo di scena. Dopo aver rifiutato lo Spartak Mosca, Niang sembrava ormai vicinissimo al Torino, ma nelle ultime ore la Lazio, che ha ceduto Keita al Monaco per 30 milioni, si è inserita nella trattativa. Lotito, complici anche gli ottimi rapporti con Fassone e Miarabelli, sta pensando all'attaccante francese e potrebbe arrivare ad offrire i 15 milioni chiesti dal Milan, che in questo caso non avrebbe più le mani legate e potrebbe decidere a chi vendere. Probabilmente alla fine sarà decisiva la volontà del giocatore, che vuole tornare a lavorare con Mihajlovic, ma Cairo dovrà rassegnarsi a pagarlo 15 milioni. Chi offre di più?