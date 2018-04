Milan, Abbiati: "Donnarumma rimarrà a lungo, non c'è niente di meglio"

Prima del match contro il Chievo, Christian Abbiati ha parlato a Premium Sport incominciando dalla situazione di Kalinic: "Il mister è stato chiaro e vuole sempre il 100% in allenamento. Evidentemente non ha visto questo da Nikola e non l’ha portato. Ma Rino non è assolutamente un rancoroso, domani è un altro giorno. Kalinic è importante per noi".



Il team manager del Milan si è poi soffermato sul momento di Donnarumma dopo l'errore contro l’Arsenal: "Appena finita la partita, l’ho preso subito in giro. Gli ho raccontato che io ne ho fatti tantissimi, sa che non sarà il primo e neanche l’ultimo che commette, ma ha fatto comunque una grande prova".



Il quasi sicuro arrivo di Reina preclude una partenza di Donnarumma? "Penso che Gigio rimarrà al Milan per molti anni, è una mia sensazione anche perché meglio del Milan non c’è niente. È un patrimonio per la società, è un campione e ha solo 19 anni. Reina ci porterà qualità ed esperienza ma Gigio è tranquillo e lo sta dimostrando”.