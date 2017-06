Milan a caccia del bomber: è corsa a due Belotti-Diego Costa

Sono giorni intensissimi sul fronte mercato in casa Milan. Chiusi i colpi Musacchio, Kessie e Rodriguez, i rossoneri sono molto avanti nelle trattative con la Lazio per la coppia Biglia-Keita e vanno a caccia di quell'attaccante che sarà il fiore all'occhiello della campagna acquisti 2017.

Sfumata la pista Morata e con Aubameyang vicino all'accordo con il Psg, nella giornata di ieri primo contatto ufficiale con il Torino per Andrea Belotti, di gran lunga il preferito dai tifosi rossoneri. L'offerta di Fassone e Mirabelli (inferiore ai 50 milioni) è stata ritenuta troppo bassa dal club granata, che però si è detto disposto eventualmente ad inserire nell'affare delle contropartite tecniche (piacciono Niang e Bertolacci, il Milan ha offerto Zapata).

La sensazione è che la trattativa sarà molto lunga e difficile, per questo il Milan si guarda attorno e dalla Spagna arriva un assist inaspettato. Le dichiarazioni di Diego Costa, che ha annunciato che lascerà il Chelsea, non sono infatti passate inosservate in via Aldo Rossi e secondo quanto scrivono in queste ore i siti inglesi, i rossoneri starebbero trattando con l'agente del giocatore, Jorge Mendes, per provare a trovare un'intesa.

Nelle prossime ore il procuratore tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo sarà a Milano e oltre che dell'attaccante spagnolo il Milan vorrebbe parlare con lui anche di James Rodriguez e Andrè Silva del Porto.

Il Napoli prova a strappare Suso

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un forte interesse nei confronti di Suso da parte del Napoli, che vorrebbe lo spagnolo come vice-Callejon. L'attaccante rossonero è in scadenza nel 2019, ma presto dovrebbe firmare il rinnovo di contratto e difficilmente il Milan, che perderà anche Deulofeu, lo lascerà partire. Per convincere i rossoneri servirebbe un'offerta super, da non meno di 20 milioni di euro.