Messi spaventa il Barcellona: rifiutato il rinnovo, va via gratis?

Dalla Spagna una rivelazione clamorosa che, se confermata, aprirebbe scenari nel mercato internazionale del calcio davvero impensabili finora. Stando a quanto riportato da Marca, in estate, nella seconda settimana di luglio, mentre Messi era in vacanza con la moglie e la famiglia a Ibiza, l’argentino avrebbe preso una decisione che può sconvolgere il calcio: non rinnovare il contratto col Barcellona.

Ne ha parlato anche col padre, poi ha deciso di comunicare il tutto al presidente Bartomeu. Leo, il cui contratto scade nel 2018, ha una clausola di rescissione di 250 milioni di euro. Il Barcellona lotterà per ottenere un altro rinnovo, si parla di una proposta di quasi 48 milioni, ma per ora rischia di perderlo a 0 fra 18 mesi. Bisogna però sottolineare alcuni aspetti importanti.

Pochi giorni prima Leo aveva perso la terza finale in tre anni con la nazionale argentina. Aveva perfino annunciato il ritiro dalla selezione albiceleste (salvo poi ripensarci, come potrebbe fare anche adesso). Non solo: il 6 luglio il Tribunale Provinciale di Barcellona aveva condannato Leo e il padre a 21 mesi di carcere per diversi reati fiscali commessi: Messi è stato condannato a 21 mesi di carcere, ma essendo la pena inferiore ai 24 mesi, è in libertà vigilata. Il ricorso alla Corte Suprema avrà un verdetto tra gennaio e giugno 2017. L’argentino, che si sente trattato ingiustamente dagli spagnoli, vuole aspettare di risolvere anche questi problemi prima di decidere cosa fare.