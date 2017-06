Messi-Barcellona, rinnovo vicino: firmerà fino al 2022

"Renovarà". La prima pagina di Sport, quotidiano di Barcellona, ha un titolo con una sola parola e la foto di Leo Messi. Per Mundo Deportivo "manca soltanto la firma". Ormai è evidente: il cinque volte Pallone d'oro resterà nella squadra in cui ha sempre giocato.



L'ottimismo nasce dalle parole di Jordi Mestre, vicepresidente del club catalano che alla fine della partita con il Villarreal si è sbilanciato: "Le impressioni sono buone, siamo al rettilineo finale e arriveremo a un esito positivo. Da molti anni è a un livello altissimo, ci fa vincere dei titoli e in questo c’è tutta la sua grandezza. E’ generoso, discreto, non protesta mai. Durerà ancora molti anni".



Nei giorni scorsi sembrava che Messi avesse rifiutato una proposta da 35 milioni l'anno: la notizia, diffusa dal madrileno As, non ha poi trovato riscontri sulla stampa catalana. I dettagli sulle cifre non ci sono: quello che sembra ormai certo è che Messi firmerà un nuovo contratto quinquennale fino al 2022.