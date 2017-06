Mertens spaventa il Napoli: "Futuro? Vedremo, non posso dire nulla"

Dries Mertens spaventa, almeno in parte, i tifosi del Napoli. L'attaccante azzurro in un'intervista al portale olandese elfvoetbal.nl mette in dubbio la sua permanenza alla corte di Sarri: "Certo che penso al mio futuro, ma per ora non posso dire nulla. Vedremo...". Tutto dipende da quel rinnovo di contratto che non è per nulla semplice e non hanno aiutato le parole di De Laurentiis: "Credo che Dries voglia restare, ma bisogna capire cosa vuole fare la moglie. Se si risolveranno i problemi con lei, credo rimanga".



Se il futuro resta un'incognita, il presente dice che Mertens sta disputando una strepitosa stagione, come testimoniano i 28 gol stagionali: "Mi sento perfettamente a mio agio nel ruolo di falso nove, non bisogna essere per forza fisici per giocare in quel ruolo con il nostro sistema di gioco".



Il secondo posto dista solo un punto dopo la vittoria di San Siro: "Con l'Inter abbiamo fatto una buona prova il nostro gioco fa sembrare l’avversario non in condizione. Spesso giocare contro di noi è dispendioso sul profilo delle energie, perché abbiamo sempre la palla e gli avversari sono sempre costretti a rincorrere. Siamo alla fine della stagione e le squadre sono stanche e può capitare che si lascino punti per strada. Questo non vale solo per noi ma anche per la Roma. Per questo sono fiducioso per il finale di campionato".