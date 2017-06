Mercato: Zaza, che apertura a Milan e Napoli: "Opzioni gradite"

L'impatto di Simone Zaza con il West Ham e la Premier League non può essere definito certo positivo: l'ex attaccante della Juventus è ancora a quota zero per quanto riguarda i gol segnati. Non a caso, Zaza è uno dei nomi più caldi in vista delle trattative di gennaio e il padre Antonio, che ne cura gli interessi, non nasconde la possibilità: "Presto sarò a Londra per fare il punto della situazione con Simone e il club inglese - le parole a Calciomercato.com -. Non posso assicurare che resterà a Londra fino a fine stagione nè che andrà via sicuramente".



In caso di partenza, si parla molto di Milan e Napoli: "Per il momento non ho avuto contatti con nessuna di queste due società. Ma sono due destinazioni molto gradite, se dovessero chiamare parlerei volentieri con loro". Il ritorno in serie A aiuterebbe Zaza anche a recuperare la Nazionale: "Tiene molto alla maglia azzurra ed è normale che non gli faccia piacere rimanere fuori. Ma sono scelte che vanno assolutamente rispettate".