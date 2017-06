Mercato, Witsel: "Arriverò alla Juve, ma non so ancora quando"

Axel Witsel è un giocatore della Juve. Almeno virtualmente. Il centrocampista belga dello Zenit San Pietroburgo, a lungo inseguito quest'estate dai bianconeri, ha infatti ribadito ancora una volta che prima o poi arriverà a Torino, ma ammette di non sapere se avverrà già a gennaio oppure la prossima in estate.

Intervistato dai microfoni di DH, Witsel ha dichiarato: “Fa davvero molto piacere che un club come la Juve non abbia gettato la spugna, ma non mi faccio troppe domande su quando arriverò a Torino, se a giugno o a gennaio. So che succederà, resta da capire quando”.

La Juve nell'ultimo giorno dell'ultimo mercato aveva praticamente chiuso la trattative, ma la resistenza del suo allenatore, Mircea Lucescu, e la difficoltà di trovare un sostituto avevano convinto lo Zenit a far saltare tutto. Witsel andrà però in scadenza a giugno, quindi al massimo il prossimo giugno firmerà con la Juve. I bianconeri vorrebbero però portarlo a Torino già a gennaio, in modo tale da poter contare su di lui già nelle fasi calde di questa stagione per puntare alla Champions League. Resta però da convincere lo Zenit.