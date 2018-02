Mercato, spesi 490 milioni in Premier. In Serie A solo 20...

Premier League da record. Soltanto nell'ultima giornata di mercato sono stati investiti dai 20 club della massima serie inglese 170 milioni di euro, per un totale - nell'arco del mese di gennaio - che ammonta a ben 490 milioni. Se l'acquisto più costoso di ieri è stato quello di Pierre-Emerick Aubameyang, a lungo seguito la scorsa estate dal Milan e strappato al Borussia Dortmund dall'Arsenal per 65 milioni, resta il difensore olandese Virgil van Dijk - passato dal Southampton al Liverpool per 85 milioni - il colpo principale di questa sessione di mercato.



Non va poi dimenticato il passaggio di Laporte dallo stesso Southampton al Manchester City (57 milioni di sterline, acquisto più caro della storia dei Citiznes) e l'affare Sanchez-Mkhitaryan tra Arsenal e United. Tra le operazioni concluse nelle ultime ore di mercoledì c'è stato il trasferimento di Lucas Moura dal Paris Saint Germain al Tottenham (26 milioni), e il prestito del difensore Eliaquim Mangala all'Everton. Ma l'attivismo dei club inglesi si è scontrato con la Brexit: a causa della svalutazione della sterlina le operazioni dei club inglesi sono costate 35 milioni in più rispetto alle valutazioni prima del referendum.



Se la Premier non ha badato letteralmente a spese, quello della Serie A è stato un mercato altrettanto da record ma... in negativo. Le nostre 20 squadre hanno complessivamente investito la 'miseria' di 20 milioni di euro di cui 10 versati dal Sassuolo per Babacar (prestito con obbligo di riscatto). Non ci sono stati i botti tanto attesi: Politano è rimasto in neroverde nonostante la corte serrata del Napoli e Pastore non ha vestito la maglia dell'Inter a dispetto delle aperture del Psg sul prestito oneroso con diritto di riscatto.



Nessuna operazione costosa in entrata e un addio eccellente con il trasferimento di Pellegri al Monaco per 24 milioni (sfumato invece il matrimonio, che a un certo punto sembrava cosa fatta, tra Dzeko e il Chelsea). Così alla fine le operazioni più significative di questa sessione hanno assunto i volti di Lisandro Lopez e Rafinha (approdati in nerazzurro rispettivamente da Benfica e Barcellona), Jonathan Silva (alla Roma dallo Sporting) e Caceres (dal Verona alla Lazio). Ci rifaremo la prossima estate? E' la speranza di molti tifosi.