Mercato Serie A, tutti i trasferimenti ufficiali

Atalanta Paloschi (a, Swansea), Spinazzola (a, Juventus), Zukanovic (d, Roma), Kessie (c, Cesena, FP), Suagher (d, Carpi, FP), Caldara (d, Cesena FP), Petagna (a, Milan via Ascoli), Ardemagni (a, Perugia FP), De Luca (a, Bari FP), Cabezas (c, Indipendiente del Valle), Konko (d, Lazio), Grassi (c, Napoli), Berisha (p, Lazio), Pesic (a, Tolosa) De Roon (c, Middlesbrough), Paletta (d, Milan, FP), Bellini (d, fine carriera), Borriello (a, svincolato), Diamanti (a, svincolato), Cigarini (c, Samp), Cherubin (d, Bologna, FP), Gakpé (a, Genoa, FP), Radunovic (p, Avellino), Monachello (a, Bari), Contini (d, Ternana), Marilungo (a, Empoli), Brivio (d, Genoa)

Bologna Krejci (a, Sparta Praga); Di Francesco (c, Lanciano); Verdi (c, Carpi via Milan); Perucchini (p, Lecce, sv.); Boldor (d, Lanciano); Musto (a, Torres), Nagy (c, Ferencvaros), Dzemaili (c, Galatasaray), Cherubin (d, Atalanta FP), Ceccarelli (d, Salernitana FP), Sadiq (a, Roma), Torosidis (d, Roma), Gomis (p, Torino), Viviani (c, Verona) Zuniga (d, Watford via Napoli), Giaccherini (c, Sunderland, FP), Constant (d, FC), Brighi (c, Perugia), Zuculini (c, Verona), Mancosu (a, Montreal Impact), Rossettini (d, Torino), Diawara (c, Napoli), Stojanovic (p, svincolato)

Cagliari Bruno Alves (d, Fenerbahce); Padoin (c, Juventus); Ionita (c, Verona); Pajac (c, Celje); Rafael (p, Verona); Vasco Oliveira (d, Benfica); Borriello (a, svincolato); Isla (c, Juventus), Barella (c, Como FP), Cop (a, Malaga FP), Carboni (p, Olbia), Bittante (d, Empoli), Tachtsidis (c, Torino) Cerri (a, Juventus, FP), Tello (c, Juventus, FP), Ibarbo (a, Panathinaikos), Fossati (c, Verona), Balzano (d, Cesena), Barreca (d, Torino FP), Cinelli (c, Chievo), Benedetti (d, Entella), Kranjc (d, Sampdoria), Deiola (c, Spezia)

Chievo Sorrentino (p, Palermo), Cinelli (c, Cagliari, poi in prestito al Cesena), De Guzman (c, Napoli) Bizzarri (p, Pescara), Mattiello (d, Juventus, FP), Pepe (c, FC), M'Poku (a, Standard Liegi), Bressan (p, svincolato), Pinzi (c, Brescia), Cinelli (c, Cesena), Mpoku (c, Panathinaikos)

Crotone Ceccherini (d, Livorno); Mazzarani (c, Modena); Sampirisi (d, Vicenza); Tonev (a, Frosinone); Nalini (a, Salernitana); Gnahoré (c, Carpi); Simy (a, Gil Vicente); Rohden (c, Elfsborg); Rosi (d, Genoa); Dussenne (d, Mouscron), Falcinelli (a, Sassuolo), Trotta (a, Sassuolo) Balasa (d, Trapani via Roma, FP); F. Ricci (a, Roma, FP); Budimir (a, Sampdoria); Yao (d, Inter, FP); Voltan (a, Genoa); Garcia (d, Latina via Juve, FP); Modesto (c, svincolato); Delgado (a, FC), Maniero (p, svincolato), Tena (d, Juventus FP), Paro (c, svincolato), Torromino (a, Lecce)

Empoli Dimarco (d, Inter), Gilardino (a, Palermo), Pasqual (d, Fiorentina, sv.), Matheus (c, Corinthians), Tello (c, Cagliari via Juve), Bellusci (d, Leeds), Barba (d, Stoccarda, FP), Veseli (d, Lugano); Marilungo (a, Virtus Lanciano via Atalanta), Signorelli (c, Ternana FP) Paredes (c, Roma, FP), Tonelli (d, Napoli), Mario Rui (d, Roma), Zielinski (c, Napoli), Camporese (d, Benevento), Livaja (a, Rubin Kazan, fp), Ariaudo (d, Sassuolo, FP), Piu (a, Spezia), Bittante (d, Cagliari)

Fiorentina Dragowski (p, Jagiellonia); Diks (d, Vitesse); M. Gomez (a, Besiktas, FP); Hagi (c, FC Viitorul); Toledo (c, Velez), Bagadur (d, Salernitana, FP); Sanchez (c, Aston Villa); Milic (d, Hajduk Spalato); De Maio (d, Anderlecht); Salcedo (d, Chivas); Maganjic (a, Hajduk Spalato); Cristoforo (c, Siviglia); Chrzanowski (d, Legia Danzica), Gilberto (d, Verona FP), Rossi (a, Levante FP), Maxi Olivera (d, Penarol) Benalouane (d, Leicester, FP); Sepe (p, Napoli, FP); Rebic (a, Eintracht); Blaszczykowski (c, Borussia Dortmund, FP); Tino Costa (c, Spartak Mosca, FP); Pasqual (d, Empoli, SV.); Brillante (c, Sydney FC); Roncaglia (d, Celta Vigo); Dabro (a, Cibalia); Kone (c, Udinese, FP); Bakic (c, Sporting Braga); Mario Gomez (a, Wolfsburg); Rossi (a, Celta Vigo), Schetino (c, Sevilla Atletico), Marcos Alonso (d, Chelsea), Mati Fernandez (c, Milan)

Genoa Ocampos (c, Marsiglia via Monaco), Renzetti (d, Cesena), Voltan (a, Crotone), Gentiletti (d, Lazio), Rosi (d, Frosinone, FP), Cofie (c, Carpi, FP), Gakpé (a, Atalanta, FP), Veloso (c, Dinamo Kiev), Simeone (a, River Plate), Zima (p, Perugia FP), Improta (a, Cesena FP), Biraschi (d, Avellino), Brivio (d, Atalanta)

, Edenilson (c, Udinese) Ansaldi (d, Inter); De Maio (d, Anderlecht); Suso (c, Milan, FP); Cerci (a, Atletico Madrid, FP); Gabriel Silva (d, Monterrey); També (d, Tondela); Matavz (a, Ausburg, FP); Donnarumma (p, Asteras Tripolis), Diego Capel (c, Anderlecht), Tachtsidis (c, Torino), Rosi (d, Crotone), Bruno Gomes (a, Internacional FP), Renzetti (a, Cesena)

Inter Ansaldi (d, Genoa); Erkin (d, Fenerbahce); Banega (c, Siviglia); Andreolli (d, Siviglia, FP); Ranocchia (d, Sampdoria, FP); Dodò (d, Sampdoria, FP); Yao (d, Crotone, FP); Bessa (c, Como, FP); Butic (a, NK Zadar); Candreva (c, Lazio); Joao Mario (c, Sporting Lisbona); Gabigol (a, Santos) Dimarco (d, Empoli), Ljajic (a, Torino), Manaj (a, Pescara), Longo (a, Girona), Telles (d, Porto), Camara (a, Brescia), Juan Jesus (d, Roma), Dodò (d, Sampdoria), Delgado (c, Sporting Lisbona), Biraghi (d, Pescara), Erkin (d, Besiktas)

Juventus Pjanic (c, Roma), Dani Alves (d, Barcellona), Pinsoglio (p, Livorno, FP), Mattiello (d, Chievo, FP), Marrone (c, Verona, FP), Mandragora (c, Pescara via Genoa), Pasquato (a, Pescara), Cerri (a, Cagliari), Benatia (d, Bayern), Pjaca (c, Dinamo Zagabria), Higuain (a, Napoli), De Ceglie (d, Marsiglia, FP), Isla (c, Marsiglia, FP), Cuadrado (c, Chelsea) Padoin (d, Cagliari); Morata (a, Real Madrid); Rubinho (p, svincolato); Caceres (d, svincolato); Spinazzola (a, Atalanta); Magnusson (d, Bristol City); Cuadrado (c, Chelsea, FP); Lirola (d, Sassuolo); Pogba (c, Manchester Utd); Isla (c, Cagliari); Pereyra (c, Watford); Bouy (c, Palermo); Zaza (a, West Ham), Marrone (c, Zulte Waregem), Di Massimo (a, Sambenedettese), Thiam (a, Paok)

Lazio J.Lukaku (d, Ostende), Vargic (p, Rijeka), Immobile (a, Torino via SIviglia), Wallace (d, Braga), Leitner (c, Borussia Dortmund), Bastos (d, Rostov), Strakosha (p, Salernitana FP), Pollace (d, Salernitana FP), Freitas (d, Zurigo FP), Gonzales (c, Atlas FP), Minala (c, Bari FP), Perea (a, Troyes FP), Tounkara (a, Salernitana FP), Luis Alberto (c, Liverpool) Matri (a, Milan, FP), Klose (a, svincolato), Braafhied (d, svincolato), Seck (d, Roma, sv.), Gentiletti (d, Genoa), Konko (d, FC), Mauri (c, FC), Candreva (c, Inter), Onazi (c, Trabzonspor), Mauricio (d, Spartak Mosca), Guerreri (p, Trapani), Berisha (p, Atalanta)

Milan Lapadula (a, Pescara), Vangioni (d, River Plate), Gabriel (p, Napoli, FP), Verdi (a, Carpi FP), Agazzi (p, Middlesbrough FP), Vergara (d, Livorno FP), Paletta (d, Atalanta, FP), Matri (a, Lazio, FP), Suso (c, Genoa, FP), Gomez (d, Lanus), Sosa (c, Besiktas); Pasalic (c, Chelsea), Mati Fernandez (c, Fiorentina) Balotelli (a, Liverpool, FP), Mexes (d, fine contratto), Boateng (c, fine contratto), Alex (d, fine contratto), Abbiati (p, fine carriera), Mastour (a, Zwolle), Agazzi (p, Cesena), Menez (a, Bordeaux), Matri (a, Sassuolo), Simic (d, Mouscron), Verdi (a, Bologna), Vergara (d, Arsenal Tula), Diego Lopez (p, Espanyol)

Napoli Milik (a, Ajax); Sepe (p, Fiorentina, FP); De Guzman (c, Carpi, FP); Zuniga (d, Bologna FP); Andujar (p, Estudiantes FP); Insigne (a, Avellino FP); Uvini (d, Twente FP); Dumitru (a, Latina FP); Dezi (c, Bari FP); Tonelli (d, Empoli); Giaccherini (c, Sunderland); Diawara (c, Bologna); Rog (c, Dinamo Zagabria), Zielinski (c, Empoli), Maksimovic (d, Torino) Chalobah (c, Chelsea, FP), Gabriel (p, Milan, FP), Regini (d, Sampdoria, FP), Zuniga (d, Watford), Higuain (a, Juventus), David Lopez (c, Espanyol), De Guzman (c, Chievo), Dumitru (a, Nottingham Forest), Valdifiori (c, Torino)

Palermo Embalo (a, Brescia, FP); El Kaoutari (d, Reims FP); Posavec (p, Inter Zapresic); Nestorovski (a, Inter Zapresic); Rajkovic (d, Darmstadt); Gazzi (c, Torino); Sallai (c, Puskas Academy); Aleesami (d, Goteborg); Bouy (c, Juventus); Diamanti (a, Guangzhou Evergrande); Bruno Henrique (c, Corinthians) Brugman (c, Pescara, FP); Sorrentino (p, Chievo, SV); Cristante (c, Pescara via Benfica); Maresca (c, svincolato); Gilardino (a, risoluzione); Vazquez (c, Siviglia); El Kaoutari (d, Bastia), Lazaar (d, Newcastle), Djurdjevic (a, Partizan Belgrado), La Gumina (a, Ternana), Struna (d, Carpi)

Pescara Brugman (c, Palermo, FP); Cristante (c, Palermo via Benfica); Bizzarri (p, Chievo, svincolato); Manaj (a, Inter), Biraghi (d, Inter); Nicastro (a, Juve Stabia, FP); Ceravolo (a, Ternana); Gyomber (d, Roma); Muric (c, Ajax), Bahebeck (a, Psg), Pepe (a, svincolato), Aquilani (c, Sporting), Pettinari (a, Como) Lapadula (a, Milan), Mandragora (Juventus via Genoa), Di Massimo (a, Sambenedettese), Diamoutene (d, FC), Torreira (c, Sampdoria, FP), Verde (a, Roma, FP), Cocco (a, Frosinone), Polidori (a, Arezzo), Crescenzi (d, Roma), Pasquato (a, Juve), Cappallezzo (a, Verona), Mazzotta (d, Frosinone), Di Nicola (d, Fano), Pesoli (d, L'Aquila), Sanni (d, L'Aquila)

Roma Alisson (p, Internacional), Emerson (d, Santos), Mario Rui (d, Empoli), Iturbe (a, Bournemouth, FP), F.Ricci (a, Crotone, FP), Paredes (c, Empoli, FP), Seck (d, Lazio, sv.) Gerson (c, Fluminense), Juan Jesus (d, Inter), Vermaelen (d, Barcellona), Bruno Peres (d, Torino), Balasa (d, Crotone), Crescenzi (d, Pescara), Verde (c, Pescara) Pjanic (c, Juventus), Digne (d, Psg, FP), Uçan (c, Fenerbahçe, FP), Keita (c, svincolato), Maicon (d, svincolato), De Sanctis (p, svincolato, poi Monaco), Castan (d, Sampdoria), Verde (a, Avellino), Ljajic (a, Torino), Iago Falque (A, Torino), Zukanovic (d, Atalanta), Ponce (a, Granada), Gyomber (d, Pescara), Sadiq (a, Bologna), Torosidis (d, Bologna), Ricci (a, Sassuolo), Vainqueur (c, Marsiglia)

Sampdoria Budimir (a, Crotone); Schick (a, Sparta Praga); Regini (d, Napoli, fp); Castan (d, Roma); Cigarini (c, Atalanta); Djuricic (a, Benfica), Pavlovic (d, Frosinone), Torreira (c, Pescara), Eramo (c, Trapani, FP), Rocca (C, Lanciano FP), Bonazzoli (a, Lanciano FP), Linetty (c, Lech Poznan), Bruno Fernandes (c, Udinese), Dodò (d, Inter), Praet (c, Anderlecht), Amuzie (d, Olhaense), Tozzo (p, Novara FP), Kranjc (d, Cagliari) Soriano (c, Villarreal); Correa (c, Siviglia); Ranocchia (d, Inter, FP); Dodò (d, Inter, FP); Moisander (d, Werder Brema); Fernando (c, Spartak Mosca); Bonazzoli (a, Brescia); Christodoulopoulos (c, Verona, FP); Brignoli (p, Legnanese via Juventus, FP); Rodriguez (a, Cesena, FP); Cassani (d, Bari, FC); Diakité (d, FC); Correa (c, Siviglia); Krsticic (c, Alaves, risoluz.); Campaña (d, Levante); Castan (d, Torino); De Silvestri (d, Torino); Ivan (c, Bari), Carbonero (c, Fenix FP), Cassani (d, Bari), Ponce (a, Lugano), De Vitis (c, Latina), Mesbah (d, rescissione)

Sassuolo Sensi (c, Cesena); Mazzitelli (c, Brescia); Sbrissa (c, Vicenza); Lirola (d, Juventus); Letschert (d, Utrecht); Matri (a, Milan); Ragusa (c, Cesena), Costa (p. Vicenza), Fontanesi (c, Cesena FP), Dell'Orco (d, Novara FP), Ricci (a, Roma) Longhi (d, svincolato); Vrsaljko (d, Atletico Madrid); Sansone (a, Villarreal); Ariaudo (d, Frosinone), Falcinelli (a, Crotone), Trotta (a, Crotone)

Torino Ajeti (d, Frosinone); Ljajic (a, Roma); Iago Falque (a, Roma); Boyé (a, River Plate); Barreca (d, Cagliari); Lukic (c, Partizan); Tachtsidis (c, Genoa), Gustafson (c, Bk Hacken); Rossettini (d, Bologna); Castan (d, Sampdoria), De Silvestri (d, Sampdoria), Gomis (p, cesena FP), Aramu (c, Livorno FP), Parigini (c, Perugia FP), Hart (p, Manchester City), Valdifiori (c, Napoli) Glik (d, Monaco); Immobile (a, Lazio via Siviglia); Castellazzi (p, fine carriera); Farnerud (c, FC), Gazzi (c, Palermo); Bruno Peres (d, Roma); Jansson (d, Leeds United); Gaston Silva (d, Granada); Amauri (svincolato); Ichazo (p, Bari), Gomis (p, Bologna), Maksimovic (d, Napoli), Tachtsidis (c, Cagliari)