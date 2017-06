Mercato: se Conte va all'Inter, Chelsea su Allegri

Si preannuncia un'estate rovente per le panchine italiane e in particolar modo per le big della nostra serie A. Si parte dall'allenatore della capolista: Massimiliano Allegri sembra più lontano da Premier League (Wenger dovrebbe rimanere all'Arsenal e il Tottenham, in caso di addio di Pochettino, è freddo) e Barcellona (la corrente più forte interna al club spinge per la promozione di Unzué per il dopo Luis Enrique) e quindi vicino al rinnovo con la Juventus. Eppure... eppure se la proprietà della Juve decidesse di cambiare presidenza, Allegri - che ha un rapporto stretto con Andrea Agnelli - potrebbe anche lasciare i bianconeri e stare fermo un anno.



Ma le sliding doors si riaprirebbero se Antonio Conte, una volta vinta la Premier, lasciasse il Chelsea per l'Inter: a quel punto i Blues punterebbero su Allegri, che sarebbe ancora una volta il dopo-Conte. L'ex ct azzurro è infatti l'unico vero nome sul quale Suning punta per sostituire Pioli, anche se lo stesso Conte (stuzzicato dal metter fine al ciclo Juve iniziato proprio da lui) ha il sogno in futuro di tornare a Vinovo e come potrebbe dopo aver allenato i rivali nerazzurri?



Nell'incontro di mercoledì con Pallotta, Spalletti ha preso tempo. E' il segnale che conferma come il tecnico toscano non dovrebbe rinnovare con i giallorossi e potrebbe stare fermo un anno visto che la Juve, in caso di addio di Allegri, è meno convinta di inserirlo tra i papabili alla panchina dopo gli screzi con l'ambiente romano e la gestione della stampa e piuttosto virerebbe su Simone Inzaghi. Alla Roma potrebbero arrivare Pochettino (su consiglio di Baldini che sogna Sarri, il quale quasi sicuramente non lascerà Napoli) o Emery, che lascerà il Psg. A quel punto a Parigi si aprirebbero le porte per una candidatura dello stesso Allegri ma anche di Roberto Mancini.



Il domino, completo solo in parte visto che siamo a fine marzo e tutto può ancora succedere e cambiare, si completa con la Fiorentina. Giovedì sera Paulo Sousa si è incontrato a Firenze con la dirigenza del Borussia Dortmund e sarebbe attirato dal progetto. I viola, perso Giampaolo che vuole restare alla Sampdoria, allora punteranno su Di Francesco, visto che Corvino ha constatato l'impossibilità di arrivare a Sarri.