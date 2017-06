Mercato, Schalke 04 forte su Gabbiadini. Rincon, duello Inter-Juventus

Il nostro esperto Claudio Raimondi ha fatto il punto sulle trattative più calde in vista della sessione di gennaio del calciomercato.



CAPITOLO NAPOLI

Lo Schalke 04 punta forte su Gabbiadini ed è pronto a sferrare l'assalto decisivo al giocatore. Il Napoli con i 20 milioni di euro che potrebbe incassare dalla cessione andrebbe su Defrel, in pole position rispetto a Pavoletti, preferito da Sarri (valutazione 25 milioni). Più distaccato Zaza perchè bisogna trattare con la Juventus. L'attaccante è destinato infatti a tornare a Torino in quanto il West Ham non intende riscattarlo. Non sarà facile per i bianconeri ricollocare la punta azzurra.



CAPITOLO INTER

L'obiettivo numero uno per il centrocampo resta il laziale Biglia. I nerazzurri inoltre hanno fatto irruzione sul genoano Rincon, già seguito dalla Juve. Si può aprire un'asta al rialzo che farebbe certamente piacere a Preziosi. Si profila una sfida tra i due club anche per il terzino del Manchester United Darmian. L'ipotesi Messi all'Inter, come spiega il nostro Claudio Raimondi, è fattibile solo se l'argentino non rinnova dato che la clausola supera i 200 milioni. In prima fila ci sarebbero Psg e Manchester City, mentre i nerazzurri dovrebbero per forza andare in Champions League creando un appeal sportivo. Comunque al momento si tratta di una boutade: mancano reali e oggettive possibilità.



CAPITOLO JUVENTUS

I Campioni d'Italia sono interessati all'atalantino Kessie: i dirigenti bianconeri faranno un tentativo a gennaio lasciando però il giocatore in prestito ai bergamaschi fino al termine della stagione. Per la mediana occhi sempre punatti su Witsel, Tolisso (visionato pure dall'Inter) e N'Zonzi.