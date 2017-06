Mercato: Roma-Spalletti, nessun allarme. Zaza primo nome Napoli

Durante la puntata del giovedì sera di YouPremium, il nostro esperto di mercato Daniele Miceli ha fatto il punto sulle trattative in vista di gennaio nel consueto appuntamento con #calciomercatopremium. Ecco nomi e situazioni più calde!

Si parte dal Napoli, che vuole risolvere il problema attaccante. E lo vuole fare in grande, infatti è previsto l'arrivo di un nome di primo livello, un giocatore che faccia da vice-Milik, in attesa del suo recupero, ma all'occorrenza possa giocare assieme al polacco visto che Sarri può non aver abbandonato del tutto l'idea del 4-3-1-2. Simone Zaza e Leonardo Pavoletti sono i nome in pole position, soprattutto l'ex Juventus che si trova male al West Ham e vuole tornare in Italia.



Poi la situazione Roma, con il rinnovo di Spalletti che tarda ad arrivare: ogni volta che il club ha provato a parlarne con il tecnico, lui ha sempre risposto "Voglio meritarmelo in campo". Nessun allarme, solo la presa di coscienza di un allenatore che prima vuole continuare ad ottenere grandi risultati per poi tornare a discutere tutto a fine stagione, magari in una posizione di forza maggiore. Sempre in tema giallorosso, con l'infortunio di Florenzi e la partenza di Salah per la Coppa d'Africa, si cercherà un altro esterno: il nome che circola è quello del Papu Gomez. Ma sia il giocatore che l'Atalanta lo cederanno solo in caso di offerta monstre (il Sassuolo in estate aveva offerto 15 milioni, ritenuti non abbastanza dai bergamaschi).



Rimanendo nella Capitale, occhio al ritorno di fiamma della Lazio per Alessio Cerci per sostituire Keita che sarà in Coppa d'Africa. Per l'attacco piace molto Lapadula ma visto il magic moment con il Milan, è una trattativa durissima. Buone notizie per Simone Inzaghi, il suo rinnovo sarà più facile visti i soldi risparmiati dalla risoluzione con Pioli. Un caso spinoso per Lotito è il rinnovo di Biglia, all'argentino proposto il prolungamento fino al 2020 ma non sono stati fatti passi in avanti: Inter e Juventus interessate, ma costa 20 milioni, non un milione in meno.



Inter sempre forte su Darmian, che deciderà il suo futuro a dicembre: i nerazzurri proveranno un prestito con diritto di riscatto con obbligo legato alle presenze. La Juventus rimane in attesa della risposta dello Zenit su Witsel mentre il Milan registra il no della Fiorentina per Badelj.