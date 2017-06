Mercato Premium: la Juve ha in pugno Witsel e Bentancur, Inter vicina a Darmian, Badelj verso il Milan

All'interno di Ask Mercato, il consueto appuntamento del martedì alle 14.30 su Premium Sport HD, il nostro esperto Daniele Miceli fa il punto su tutte le trattative delle big del nostro campionato in vista della sessione di gennaio.

Capitolo Juventus

I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista e a gennaio, salvo clamorosi colpi di scena, porteranno a Torino Alex Witsel, con cui avevano già chiuso l'affare la scorsa estate. Il belga dello Zenit potrebbe sbarcare a Vinovo per una cifra vicina ai 5/6 milioni di euro, anche se, stando a quanto riportato da Miceli, la prima scelta di Allegri per la mediana sarebbe Matic del Chelsea. Al primo sondaggio effettuato dalla Juve la risposta dei Blues è stata positiva, ma il club di Conte ha chiesto in cambio Leonardo Bonucci (con un conguaglio economico) e i bianconeri hanno fatto marcia indietro. Il difensore azzurro è infatti vicino al rinnovo col club campione d'Italia per una cifra vicina ai 5 mln l'anno.

Sempre a metà campo è in arrivo anche l'uruguaiano Rodrigo Bentancur: la Juventus pagherà infatti entro il 20 dicembre al Boca Juniors 1 milione di euro per esercitare la propria prelazione e poi concluderà l'acquisto, aggiungendo circa altri 9,5 milioni, entro il 20 aprile dell'anno prossimo. C'è però anche una piccola possibilità di portare il 19enne in Italia già a gennaio, in prestito all'Empoli, per permettergli di adattarsi al meglio al campionato italiano.

Capitolo Inter

Nerazzurri molto vicini a Matteo Darmian per il mercato di gennaio. Il terzino ex Toro, che è ai margini del progetto di Mourinho a Manchester e vorrebbe cambiare aria anche per non perdere la maglia della Nazionale, sarebbe favorevole a un ritorno in Italia, ma l'Inter dovrà trovare la formula giusta. Darmian è stato pagato 17 milioni soltanto due estati fa ed è difficile credere che sarà svenduto: la soluzione potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo dopo un certo numero di presenze) fissato a circa 14 milioni. Non preoccupa l'inserimento della Juve, che avrebbe fatto un sondaggio per il terzino solo nell'ottica di un'operazione di disturbo, perchè il vero obiettivo dei bianconeri è De Sciglio (che però il Milan considera incedibile).

Non è invece certamente un'operazione che si farà a gennaio quella che riguarda Berardi, ma anche per l'attaccante del Sasusolo i nerazzurri sono in pole position. La famosa opzione che la Juve aveva sul giocatore è decaduta e Berardi è sempre stato un tifoso interista, quindi a parità di offerta sceglierà Milano. In questo senso hanno il sapore della conferma le parole dette ieri ai microfoni di Premium dall'a.d. dei neroverdi Carnevali ("Nessuna preclusione per l'Inter, siamo in ottimi rapporti").

Capitolo Milan

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un possibile arrivo a Milano di Fabregas, che al Chelsea gioca pochissimo e vorrebbe più spazio (ma l'ingaggio sarebbe un grosso problema per i rossoneri), ma secondo Miceli il vero obiettivo di Vincenzo Montella per il centrocampo è Milan Badelj, che l'ex tecnico della Fiorentina ha già allenato in viola e che stima moltissimo. La società di Della Valle non vorrebbe cedere il croato, che però continua a rifiutare il rinnovo (va in scadenza nel 2018) e quindi per non perderlo a zero potrebbe cedere al corteggiamento del Milan. La valutazione è di circa 10 milioni di euro.

Un altro nome che è circolato spesso nelle ultime ore è quello di Michy Batshuayi, attaccante 23enne del Chelsea, pagato 40 milioni dai londinesi quest'estate. Un'operazione difficilissima soprattutto per le cifre elevate. L'unica possibilità per l'attacco del Milan al momento, sempre stando a quanto riferito da Miceli, sarebbe quella di cedere Lapadula e Luiz Adriano e con i soldi ricavati fiondarsi su Simone Zaza, che a Londra non si trova bene a tornerebbe di corsa in Italia.

Capitolo Napoli

L'infortunio al collaterale di Aruk Milik ha certamente rovinato i piani del Napoli per provare la rincorsa alla Juve in campionato e la scalata in Champions, ma non avrà alcun peso sulle scelte di mercato della società di De Laurentiis. Gli azzurri infatti resteranno come sono fino a gennaio dando fiducia a Gabbiadini e poi alla riapertura del calciomercato si fionderanno, cosa che avrebbero fatto comunque, su Leonardo Pavoletti, considerato il perfetto sostituto per l'attaccante polacco. Preziosi ieri ha provato a blindare il suo attaccante ("Se mi chiama De Laurentiis? Lo saluto"), ma le frasi dette ad ottobre hanno tutto il tempo per essere rimangiate, soprattutto davanti a un'offerta da 25 milioni. Inoltre se Simeone Jr. continuerà a crescere come sta facendo i rossoblu potrebbero ritrovarsi col perfetto sostituto di 'Pavoloso' già in casa.