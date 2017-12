Mercato, pochi giorni al via: Pastore, De Vrij e Cristante i nomi caldi

Pastore chiama l'Inter e ammette che il suo agente ha avuto contatti con il club nerazzurro, ma senza trovare l’accordo: "Però i nerazzurri mi piacciono e tornare in Italia mi piacerebbe. Sabatini mi portò a Palermo, ci parliamo spesso: è un amico".

L'apertura del Flaco regala ottimismo ai dirigenti nerazzurri, che ora sperano che il Psg accetti l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto mentre i parigini spingono per una cessione a titolo definitivo per lasciarlo partire a gennaio.

Dalla Spagna intanto accostano sempre più il nome di Deulofeu all'Inter, ma per dare l'ok all'operazione il Barcellona vorrebbe che fosse presente una clausola anti-Real, per evitare che i nerazzurri possano poi rivendere l'ex rossonero ai blancos.

Di sicuro l'Inter vuole respingere ogni assalto su Skriniar, che fa impazzire i top club europei e in particolare il Manchester City con Guardiola che ha annunciato che a gennaio proverà ad ingaggiare un grande difensore. Possibile che oltre a Bonucci - blindato dal Milan - gli iglesi valutino anche De Vrji della Lazio.

Attenzione al Napoli. Dopo aver ufficiaizzato Inglese, ora ADL ha offerto 28 milioni bonus inclusi per Verdi, ma l'agente dell'attaccante ha detto di non voler lasciare Bologna a gennaio, anche se siamo al primo tentativo dunque non si esclude un nuovo assalto col nuovo anno.

Infine è caldo il nome di Cristante, destinato ad essere uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio: Inter e Juventus sono già in pressing con l'Atalanta - che riscatterà il suo cartellino dal Benfica per 5 miloni di euro - per anticipare Manchester United e Atletico Madrid.