Mercato, Pavoletti-Napoli, è fatta. Juventus tra N'Zonzi e Kessie

Il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, all'interno dell'Edicola Premium, ha fatto il punto sulle trattative più calde in vista della sessione di gennaio.



CAPITOLO JUVENTUS

I bianconeri cercano un centrocampista ma in caso di partenza di Hernanes (possibile approdo al Valencia) servirebbero due rinforzi. Il nome caldo è quello di N'Zonzi, anche se non potrà giocare la Champions League. Si tratterebbe di un investimento per il futuro e i bianconeri sarebbero pronti a fare un sacrificio economico spalmando la clausola del giocatore (30 milioni di euro) in due maxi rate. N'Zonzi non esclude Witsel: arrivano segnali di apertura dallo Zenit sulla base di 6 milioni. L'alternativa al centrocampista del Siviglia è rappresentata dall'atalantino Kessie, seguito anche dai club di Premier League, in particolare dal Liverpool. Il giocatore sta valutando anche le ricche offerte dalla Cina. L'Atalanta non ha fretta di vendere l'ivoriano perché spera che il prezzo del cartellino possa ulteriormente alzarsi. Attenzione anche al Milan, molto attento ai gioielli bergamaschi. Questione Zaza: il West Ham ha chiesto di allungare a 20 le presenze per l'obbligo di riscatto. La Juve ha detto no. I campioni d'Italia sono disposti ad ascoltare il Valencia solo di fronte all'offerta di acquisto definitivo o prestito con obbligo di riscatto.



CAPITOLO NAPOLI

E' cosa fatta il passaggio di Pavoletti alla corte di Sarri, mancano solo le visite mediche: vanno verificate le condizioni fisiche. L'attaccante ha detto sì dopo aver aspettato la chiamata del Milan, ma il mercato dei rossoneri sarà low profile, ovvero autofinanziato. L'accordo con il Genoa prevede 15 milioni di euro più 2-3 di bonus. Il sostituto di Pavoletti al Genoa potrebbe essere uno tra Paloschi (c'è anche la Lazio) e Pinilla. La punta dell'Atalanta però aspetta la chiamata di un club che punti forte su di lui datoc he la concorrenza alla Lazio e nella squadra di Juric sarebbe importante.



CAPITOLO ROMA

Il nuovo direttore sportivo giallorosso sarà con ogni probabilità l'attuale ds del Siviglia Monchi. Il dirigente spagnolo ha incontrato Baldini (in qualità di emissario della Roma) e James Pallotta. Si tratta di uno scenario molto concreto: Monchi è abile nelle plusvalenze e può rendere interessante il progetto capitolino soprattutto a livello internazionale.



CAPITOLO INTER

I nerazzurri non ibererà Gabigol in prestito soprattutto alla luce del possibile passaggio di Palacio al Boca Juniors per sostituire Tevez. A gennaio si deciderà il destino dell'ex giocatore del Santos: se convincerà Pioli troverà finalmente spazio per almeno qualche spezzone di partita. Per il centrocampo l'inter è in pole per acquistare Rincon, ormai 'abbandonato' dalla Juventus.