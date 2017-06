Mercato: Parolo prima richiesta di Pioli. Milan, sogno Belotti

Come ogni martedì, appuntamento fisso con #calciomercatopremium su Premium Sport HD. Ecco le trattative di mercato più calde in vista della sessione invernale di gennaio, raccontate dal nostro esperto Claudio Raimondi.

INTER

Marco Parolo prima richiesta di Stefano Pioli alla dirigenza nerazzurra: il tecnico, che nei primi colloqui con Suning ha parlato anche di possibili rinforzi, vorrebbe riformare la coppia già vista alla Lazio e dare alla squadra una diga davanti alla difesa. Per la difesa piacciono Acerbi - che il Sassuolo non vuole lasciar partire - e Lindelof, gestito da Kia Joorabchian "scottato" dalla mancata fumata bianca con Marcelino. Capitolo Darmian, da tempo nel mirino dell'Inter: visto l'infortunio di Valencia, per ora il Manchester United ha bloccato la sua cessione anche se il Chelsea farà un tentativo. Kondogbia valuterà queste prime settimane con Pioli prima di decidere se andare via (Conte lo stima) o restare



JUVENTUS

I bianconeri sono alla ricerca di qualità a centrocampo, soprattutto se Allegri, visti i continui infortuni in difesa, proprorrà con più frequenza un 4-3-1-2. Per Witsel dipende solo dallo Zenit: se accetterà l'offerta di 5 milioni, arriverà a Torino subito, se no approderà gratis in estate. Tolisso rimane nel mirino della Juve, con il Lione che va male in Ligue 1 e rischia di uscire dalla Champions, attenzione già a gennaio a scenari che ora sembrano impensabili. James Rodriguez ovviamente piace ma arriverebbe solo in caso di una cessione illustre, per Bentancur settimana decisiva visto che la dirigenza del Boca Juniors sarà in Europa per parlare di mercato con la Juve ed altri club.



MILAN

Carlos Bacca può essere ceduto nella prossima sessione, ma dipende dagli estimatori: se si rifacesse vivo il West Ham con un'offerta di almeno 25 milioni, il sogno è provare a prendere Belotti dal Torino, occhio anche Keita della Lazio. A centrocampo, si allontana Fabregas che potrebbe andare proprio agli Hammers, i rossoneri seguono sempre Baselli e Badelj. In difesa piace Goldaniga mentre Honda è richiesto da Villas-Boas allo Shaghai.



NAPOLI

Come già raccontato, stop al rinnovo di Gabbiadini: come vice-Milik, solite opzioni Zaza o Pavoletti.