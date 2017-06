Mercato, oro cinese per Messi: cento milioni di euro a stagione

Mentre in Spagna assicurano che le trattative per il rinnovo di contratto procedono spedite, in Cina provano il tutto per tutto per strappare Lionel Messi al Barcellona. E si parla di cifre mai sentite prima, più che pazzesche: l'Hebei Fortune sarebbe disposto ad offrire cento milioni di euro netti a stagione per cinque anni alla Pulce pur di portarlo in Asia.



La squadra cinese, allenata da Manuel Pellegrini, in rosa conta già stelle come Lavezzi (il più pagato al mondo) e Gervinho, quindi non ha problemi di disponibilità economica. Chissà cosa ne pensa Antonio Conte, che ha definito "un pericolo per tutti il mercato orientale, con cifre fuori dalla norma"...