Mercato, Napoli scatenato: torna di moda Darmian

Il Napoli, quest'anno più che mai, ha un grande obiettivo chiamato scudetto e per raggiungerlo sta anticipando le mosse sul calciomercato. Negli ultimi giorni il blitz a sorpresa di Giuntoli per Amato Ciciretti, che si trasferirà in Campania a parametro zero la prossima estate, mentre già da mesi è stato intavolato col Chievo il dicorso per anticipare il rientro a casa di Roberto Inglese, giocatore di proprietà degli azzurri dalla scorsa estate ma rimasto in prestito ai gialloblu e che ora andrebbe a coprire il ruolo di vice Mertens rimasto vacante a causa dell'infortunio di Milik.

Un altro infortunio, quello di Ghoulam, costringerà il Napoli ad acquistare anche un terzino e in questo senso secondo 'La Gazzetta dello Sport' potrebbe tornare di moda Matteo Darmian. L'ex Torino piace da sempre agli azzurri, ma non è detto che il Manchester United voglia privarsene e ci sarebbe da sciogliere il nodo ingaggio dato che ai Red Devils Darmian guadagna 2 milioni netti all'anno più bonus. L'alternativa al terzino della Nazionale resta quindi Vrsaljko, che sembra la pista più concreta per gennaio, anche se l'Atletico Madrid non farà sconti.