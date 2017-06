Mercato: Milan, cresce l'ipotesi Brozovic

Durante la trasmissione #calciomercatopremium (in onda ogni martedì alle 14:30 e giovedì alle 20:00 su Premium Sport HD) il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi ha risposto alle domande degli ascoltatori e ha parlato delle trattative più calde in vista della sessione di gennaio, ma anche di quella estiva.

MILAN

La nuova cordata cinese ha messo a disposizione 100 milioni per il mercato di gennaio e nei progetti c'è una vera e propria rivoluzione. Montella vuole un difensore e Diego Godin ha superato Mateo Musacchio nelle preferenze rossonere, è un affare difficile ma ci sono costanti contatti con l'Atletico Madrid. A centrocampo attenzione a Marcelo Brozovic: se la situazione con l'Inter non dovesse ricomporsi sarebbe un'opzione praticabile visto che il Chelsea non è interessato e la Juventus si è tirata indietro. Il Milan sta parlando con l'agente del croato, l'Inter lo valuta 25 milioni.



Capitolo Zaza: il giocatore sta trovando poco minutaggio al West Ham e vorrebbe tornare in Italia. Il problema è che sull'azzurro pende un obbligo di riscatto (15 milioni dopo 15 presenze) che la Juventus non vorrebbe perdere in caso di nuovo trasferimento di Zaza. In questo caso Lapadula potrebbe tornare in auge per Genoa, Pescara e Napoli (che però spinge per Pavoletti). Batshuayi, scontento al Chelsea, interesserebbe solo in prestito.

INTER

Le prime giornate di campionato hanno chiarito che la difesa è il reparto prescelto per i rinforzi di gennaio. Nerazzurri sempre al lavoro su Matteo Darmian (Manchester United), cercato anche dal Chelsea (ora però al lavoro su Musacchio) e Napoli (che offrirebbe un presisto senza obbligo di riscatto). Per la retroguardia visionato anche Lindelof del Benfica. Un braccio destro di Ausilio è andato a visionarlo due volte in Inghilterra, ci sono grandi chance ma dipende dalla cessione di Brozovic o di Biabiany al Jiangsu.



Su Berardi si prenannuncia un'altra estate di battaglia tra Inter, che vuole seriamente l'attaccante, e Juventus, a cui il Sassuolo l'ha promesso. Felipe Melo sta cercando squadra, come Jovetic: entrambi sono considerati fuori dal progetto ma, per motivi diversi (ingaggio per il brasiliano, obbligo di riscatto per il montenegrino), sono difficili da cedere.

JUVENTUS

I bianconeri hanno in pugno Axel Witsel, dopo l'accordo saltato in estate. Verrà fatta un'offerta di 5 milioni allo Zenit San Pietroburgo: se verrà accettata, il belga diventerà juventino a gennaio se no arriverà in ogni caso a giugno. Attenzione ai mal di pancia incrociati Mandzukic/Morata, entrambi scontenti delle poche presenze in campo sin qui. Il ritorno dello spagnolo molto difficile ma non impossibile.

NAPOLI E ROMA

Maurizio Sarri continua a chiedere Leonardo Pavoletti per l'attacco del Napoli: vuole una prima punta di ruolo da preferire a Manolo Gabbiadini (che intanto è vicino al rinnovo fino al 2021, settimana prossima incontro decisivo). Sempre in tema attaccanti, ancora distanti le parti Insigne-società sul rinnovo del contratto per l'ala azzurra: il giocatore vuole oltre 4 milioni l'anno, De Laurentiis ne offre 2,5. A proposito di prolungamenti, vicinissimo l'accordo tra Roma e Radja Nainggolan, che arriverà a guadagnare cifre simili a quelle di De Rossi (6,5 milioni).