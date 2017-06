Mercato, la Sampdoria ammette: "Incontro con l'Inter per Schick"

Antonio Romei è l'uomo di fiducia di Massimo Ferrero, se lui parla è come parlasse il presidente della Sampdoria. Ecco perché fanno rumore le dichiarazioni rilasciate al Secolo XIX dall'avvocato blucerchiato: "Ho incontrato Piero Ausilio a Roma come d'altronde, al pari di Osti e Pradé, parlo e vedo tanti altri dirigenti. Un paio di nostri giocatori, tra cui Schick, interessano all'Inter ma qui a dire che è già stato venduto... sul giocatore c'è una clausola, valutiamo se alzarla o meno".



Romei ha poi chiarito la situazione degli altri top della Samp: "Muriel ha rifiutato la Cina, è felice qui ma la sua clausola è nota e non si potrebbe trattenere se qualcuno la pagasse. Torreira non guadagna così poco come è stato scritto, l'abbiamo preso dalla B dandogli una grande opportunità". Ma, forse, quello che interessa più ai tifosi blucerchiati è il futuro di Giampaolo: "Non ci sono problemi sul rinnovo, la firma arriverà presto anche perché ci ha già dato disponibilità". Infine, sul club: "Gli arabi? No, il club non è in vendita".