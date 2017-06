Mercato, l'intrigo Fiorentina-Kalinic coinvolge anche Zaza

Kalinic, Zaza e anche Jovetic. L'intrigo delle punte coinvolge Fiorentina, Juventus, Milan, Inter e Tianjin Quanjian. Anzi, è proprio il club cinese guidato da Fabio Cannavaro a poter scatenare il domino: finora sono stati offerti a Della Valle 35 milioni di euro per l'attaccante croato, cifra ritenuta ancora troppo bassa. Ma il Tianjin Quanjian è pronto a rilanciare sino a quota 50, cioè la cifra della clausola di Kalinic, e a quel punto i viola potrebbero farci poco. Lo stesso giocatore, alla soglia dei 30 anni, vuole cercare di capire se i cinesi possono spingersi un po' più in là con lo stipendio per monetizzare quello che potrebbe essere l'ultimo contratto pesante della carriera.



Con la partenza di Kalinic, la Fiorentina potrebbe buttarsi su Simone Zaza, con il gradimento della Juventus. Al momento la punta azzurra spera in un nuovo affondo (dopo quello estivo) del Milan che però potrebbe solo offrire prestito gratuito con diritto di riscatto mentre i viola avrebbero denaro fresco da investire e magari pagare ai bianconeri la cifra che, nella testa dei dirigenti juventini, in origine avrebbe dovuto saldare il West Ham.



Ma, se Zaza aspetta il Milan, Stevan Jovetic attende il suo vecchio amore viola. Sul montenegrino c'è il forte pressing del Siviglia (il presidente Castro ha ammesso: "Giocatore fantastico, speriamo possa arrivare") ma Jo-jo preferirebbe tornare a Firenze: l'Inter, e con lei tutte le altre squadre coinvolte nel valzer di punte, sono in attesa di una mossa di Cannavaro.