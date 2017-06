Mercato, l'agente di Shaqiri apre alla Roma: "Mai dire mai..."

Dopo l'addio di Walter Sabatini, il suo erede designato Ricky Massara si sta già muovendo per non far rimpiangere il suo precedessore e per rinforzare la squadra a gennaio almeno quanto fatto un anno fa, quando a Trogoria arrivarono El Shaarawy e Perotti.

La priorità in casa giallorossa è un attaccante esterno visto che in inverno la squadra perderà Salah, che sarà impegnato nella Coppa d'Africa (dal 21 gennaio al 12 febbraio in Gabon) e il primo nome sul taccuino di Massara è quello di Shaqiri, attaccante svizzero ex Inter dello Stoke City.

"Non posso dire molto, Xherdan è concentrato sullo Stoke City. Gennaio è lontano, c'è tempo per capire le varie opzioni. La Roma? Mai dire mai" ha detto al Corriere dello Sport il fratello e agente Erdin.

Shaqiri 2 anni fa è stato pagato 17 milioni dallo Stoke, che però ha iniziato malissimo la stagione (con soli 3 punti è penultimo in Premier) e se questa situazione non cambiasse, lo svizzero potrebbe chiedere di cambiare aria e di accasarsi a Roma, con i giallorossi disposti a mettere sul piatto un prestito con diritto/obbligo di riscatto.