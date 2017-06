Mercato, l'agente di Jackson Martinez: "Napoli ipotesi gradita"

L'infortunio di Milik, le (tante) difficoltà di Gabbiadini e la Juve che intanto scappa. In casa Napoli dopo il ko del polacco le cose non stanno andando come previsto e così la società partenopea è tornata a guardarsi attorno in cerca di una prima punta pura da acquistare nel mercato di gennaio.

Negli ultimi giorni si è fatto spesso il nome del colombiano Jackson Martinez e il suo agente, Henrique Pompeo, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: “Non è facile adattarsi in Cina, ma Martinez sta svolgendo il suo lavoro senza problemi. Del futuro non sappiamo nulla, ma per cambiare squadra c’è bisogno di una possibilità concreta - ha detto il procuratore - In questo momento Martinez sta svolgendo la sua professione in Cina, ha un contratto con il Guangzhou Evergrande, poi se ci sarà qualche richiesta se ne parlerà e toccherà al ragazzo decidere. Ho parlato con De Laurentiis un mese fa, il presidente è un’ottima persona, se un giorno lo vorrà ne parleremo. Il ragazzo manifestò già in passato il gradimento per la piazza di Napoli, credo che ogni calciatore voglia giocare in azzurro. C’è da capire se c’è la volontà di Jackson e soprattutto se il Napoli vuole Martinez. Stipendio troppo alto? Quando c’è la volontà delle tre parti, chi compra, chi vende ed il giocatore, tutto si può fare" ha assicurato l'agente del colombiano.