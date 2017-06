Mercato, l'agente di Darmian: "Se le cose non cambiano, faremo qualcosa"

Il futuro di Matteo Darmian potrebbe non essere più al Manchester United. Il difensore italiano, dopo le 39 presenze (tra Premier e coppe) della prima stagione ai Red Devils, sta trovando poco spazio con José Mourinho e non è contento della situazione. "Gioca poco, se le cose non cambieranno dovremo fare qualcosa" le parole dell'agente Fausto Pari.



"Da quando è cambiato il tecnico, Matteo non gioca quasi più. Il ragazzo proverà a dare il massimo ma è consapevole che, andando avanti così, rischia di perdere la Nazionale" ha detto a Radio Crc. Tra le squadre interessate a Darmian ci sono anche Napoli e Inter e Pari racconta un retroscena: "Alcuni club italiani hanno provato a prenderlo a fine mercato, ma il Manchester United gli ha chiuso la porta in faccia. Anche l'Inter ha fatto un tentativo".



In merito al Napoli, queste le parole del procuratore: "A gennaio non so cosa cambierà e se potrà accadere qualcosa, ma Napoli è una grande piazza. Anche se Ghoulam sarà via per la Coppa d'Africa, per quel ruolo hanno anche Strinic. Non voglio svolgere il lavoro di Giuntoli, sarà il club azzurro a fare le valutazioni".