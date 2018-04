Mercato, Juventus in pole position per Martial

La Juventus in pole position per Anthony Martial. Dopo il colloquio di Londra tra il vicepresidente Pavel Nedved e Nelio Lucas, numero uno del Doyen sports investments, la scorsa settimana i dirigenti bianconeri avrebbero avuto nuovi contatti con il fondo che gestisce il cartellino dell'esterno del Manchester United e ora, secondo Tuttosport, sarebbero in vantaggio su tutte le concorrenti.

Il francese 22enne di origine guadalupense, 11 gol e 10 assist in 40 presenze quest'anno, ha il contratto in scadenza con i Red Devils nel 2019 con opzione per un altro anno, ma con l'arrivo di Alexis Sanchez ha visto diminuire il proprio minutaggio e potrebbe decidere di cambiare aria. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 65 milioni di euro, per Allegri sarebbe un jolly importante nel reparto offensivo, Marotta prepara il colpo.

Per l'ad bianconero Martial è un vecchio pallino dal 2012 quando, prima di passare al Monaco, fu a un passo dai bianconeri. Ora la storia si ripete e il feeling sembra essere reciproco anche grazie a Blaise Matuidi: i racconti entusiastici del compagno di nazionale hanno molto incuriosito Martial. Non solo l'esterno francese però, perchè da Manchester potrebbe arrivare in bianconero anche Mattia Darmian, che piace molto ad Allegri e con Mourinho non trova spazio.