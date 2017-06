Mercato, Juventus-André Silva sì ma non a gennaio

Gennaio è lontano ma non tanto quanto sembra, ecco perché trattative e ipotesi di calciomercato continuano a circolare nel calcio italiano e internazionale. Il nostro esperto di mercato Daniele Miceli ha fatto il punto nel consueto appunto del giovedì sera durante YouPremium.



JUVENTUS

André Silva è sulla bocca di tutti e sul taccuino bianconero da diverso tempo ma il problema è noto: il Porto è bottega cara, lo valuta 60 milioni di euro e comunque non lo lascerà partire a gennaio. La Juventus, come noto, eserciterà la prelazione su Bentancur entro il 20 dicembre e potrebbe anticiparne l'arrivo a inizio 2017 magari girandolo all'Empoli.



NAPOLI

Con Milik infortunato, Sarri è convinto a puntare su Manolo Gabbiadini ma, se l'attaccante italiano non darà le giuste risposte, l'ipotesi Osvaldo rimane sempre sullo sfondo. Tutto questo non esclude un grosso investimento in attacco a gennaio, il nome è quello di Pavoletti. Ronaldinho è solo una suggestione e non certo creata dalla società di De Laurentiis.



ROMA

I giallorossi faranno qualcosa in attacco - come vice Dzeko - e sugli esterni. Si è parlato di Shaqiri ma lo Stoke City non lo cede in prestito con diritto di riscatto. Walter Sabatini sta ancora decidendo cosa fare in futuro, sarà una scelta ragionata ma non è detto scelga un top club.



MILAN

A centrocampo sono lontani Isco (che è un pupillo di Florentino Perez) e Fabregas (ingaggio troppo alto), più probabile l'ipotesi Badelj che non rinnoverà con la Fiorentina.



INTER

Ancora voci su un interessamento del Liverpool per Kondogbia ma siamo solo a livello di sondaggi, i nerazzurri aspettano una eventuale offerta concreta.