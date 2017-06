Mercato: Juve, doppietta Kessié-Caldara. Napoli-Pavoletti verso il sì

Poco più di tre settimane a gennaio, che per il mondo del calcio significa anche apertura della sessione invernale di mercato. Ecco gli aggiornamenti sulle trattative più calde, direttamente dal nostro esperto Daniele Miceli.



JUVENTUS

I bianconeri al lavoro sia su gennaio che per giugno. Pista N'Zonzi più difficile per la qualificazione del Siviglia agli ottavi di Champions, si scalda il nome di Tolisso (con il Lione retrocesso in Europa League) ma i francesi non vogliono meno di 35 milioni. Ecco allora il piano Kessié-Caldara: i bianconeri vorrebbero bloccarli già ora per poi lasciarli a Bergamo sino a fine stagione, per l'Atalanta (che li valuta 30+10) pronti 35 milioni di euro.



INTER

Le dichiarazioni di Simeone non lo avvicinano alla panchina nerazzurra prima del 2018, il Cholo guadagna 10 milioni di euro a stagione e ha una clausola da 40 milioni per lasciare l'Atletico prima del 2018. Per eventuali rinforzi a Pioli, prima bisogna cedere. Gabigol lascerebbe il club solo in prestito secco e oneroso, la pista più calda è quella del Las Palmas. Per Kondgobia serve un'offerta di almeno 22-25 milioni, sul giocatore c'è il Liverpool vista la stima di Klopp. Brozovic ha rinnovato (guadagnerà 2,5 milioni più bonus) ma con un'offerta di 25-30 milioni non sarebbe certo incedibile.



MILAN

I 100 milioni che arriveranno come nuova caparra non saranno reinvestiti nel mercato, quindi saranno trattative co-gestite tra rossoneri e Sino Europe Sports. Su Bacca forte il pressing di Siviglia, Arsenal e Psg ma servono 25-27 milioni: in caso di partenza del colombiano, potrebbe arrivare Zaza (sul quale c'è anche il Valencia di Prandelli). Difficile l'ipotesi Gomez, l'Atalanta in estate ha rifiutato ben 13 milioni dal Sassuolo. Se si farà uno sforzo a centrocampo, il nome è quello di Badelj: il croato della Fiorentina è un pallino di Montella.



NAPOLI

Sarri vuole una punta di peso, si punta tutto su Leonardo Pavoletti. Anche il giocatore sembra essersi convinto, da un iniziale "no", si è passati al "ni" e ora si vira al "sì". Per l'attaccante azzurro pronto un contratto di 4 anni. A quel punto partirebbe Gabbiadini, sfida Stoke City-Wolfsburg che hanno offerto 18 milioni più bonus.