Mercato, Inter scatenata: assalto a Florenzi

Ieri la presentazione di Nainggolan, domani le visite mediche di Politano, l'Inter è letteralmente scatenata sul mercato e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il club nerazzurro è sempre alla ricerca di un esterno destro difensivo e il nome in cima alla lista dei desideri di Suning è quello di Alessandro Florenzi.

Il terzino della Roma e della Nazionale sta trattando il rinnovo di contratto con i giallorossi in scadenza nel 2019, ma per stessa ammissione di Monchi è una trattativa molto complicata e i nerazzurri provano a inserirsi: Florenzi chiede ai giallorossi uno stipendio da top player (4 milioni l'anno), ma la Roma è ferma a tre più bonus. L'Inter invece, secondo il Corriere dello Sport, offrirebbe un quinquennale alle cifre richieste dal giocatore, che a Milano ritroverebbe Luciano Spalletti.

Non solo l'aspetto economico però, perché all'Inter Florenzi sarebbe titalore inamovibile, mentre nella Capitale dovrebbe giocarsi il posto con Karsdrop, su cui la società ha intenzione di puntare. Tutto dipenderà dalle trattative per il rinnovo con la Roma, se l'intesa non dovesse essere trovata i nerazzurri avrebbero pronta un'offerta da 20/25 milioni. In caso di addio di Florenzi, la società giallorossa virerebbe su Aleix Vidal, in uscita dal Barcellona, o su Pavel Kaderàbek dell'Hoffenheim.